Mateta: "Milan? Non rimpiango assolutamente nulla, perché se non avessi fatto quella visita medica avrei continuato a trascinarmi dietro questo problema al ginocchio"

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Mateta parla del trasferimento saltato al Milan, ma ringrazia il club rossonero perché gli ha permesso di risolvere i problemi al ginocchio

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, nella sua intervista a Canal+ racconta del trasferimento saltato con il Milan a causa dei problemi al ginocchio riscontrati durante le visite mediche con il club rossonero:

MATETA RACCONTA IL TRASFERIMENTO SALTATO AL MILAN

"Faccio la visita medica e… Si blocca tutto. La mia lesione al ginocchio era più grave di quanto mi avessero detto, in realtà. In quel momento, quando me lo hanno detto, mi sono passate per la testa un sacco di cose. Non rimpiango assolutamente nulla, perché se non avessi fatto quella visita medica, avrei continuato a trascinarmi dietro questo problema al ginocchio… Fino a quando? Per fortuna ho fatto quella visita medica e ho saputo esattamente di cosa si trattava".