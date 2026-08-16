Arsenal, Nwaneri neanche convocato per la finale del Community Shield. Assenza legata al mercato?

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Ethan Nwaneri non convocato da Arteta per la finale del Community Shield di oggi pomeriggio contro il City. Da capire se è una situazione legata al mercato

Ethan Nwaneri, trequartista che piace molto al Milan e ad altri club europei, non è stato convocato per la finale di FA Community Shield di oggi pomeriggio tra Arsenal e Manchester City: l'inglese classe 2007 non figura nella distinta presentata dai Gunners per la sfida di Wembley. Da capire se la motivazione può essere ricondotta ad una situazione di mercato ormai prossima al risolversi.

FUTURO NWANERI, LE PAROLE DI ARTETA

Nella giornata di venerdì Arteta aveva parlato così di Nwaneri: "Il suo talento, la sua voglia di fare, l’amore e la passione che nutre per questo sport sono indiscutibili. È qualcosa che ho sempre apprezzato di Ethan. Penso che abbia disputato alcune partite fantastiche e abbia dimostrato a tutti di avere le capacità per stare qui. Voglio che rimanga nel club, ma a medio-lungo termine deve essere la scelta migliore anche per il giocatore stesso. Ethan ha bisogno di giocare a calcio e, se resterà qui, sarà perché potremo garantirgli il tempo di gioco necessario. Altrimenti, credo che sia una situazione che non giova a nessuno".