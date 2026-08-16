Jashari: "Se la squadra si esprime come deve, allora io posso mostrare le mie qualità in campo. Modric? Giocare con lui è incredibile"

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Ardon Jashari ha parlato ai microfoni della Gazzetta al termine di Manchester United-Milan di ieri pomeriggio

Nell'amichevole di ieri contro il Manchester United si è vista anche una versione di Jashari dinamica, precisa, intensa ed efficace. La stessa versione del Brugge che aveva ammaliato il Milan l'anno scorso, quando i rossoneri sono arrivati a spendere circa 34 milioni di euro per arrivare allo svizzero. Il grave infortunio di fine agosto ed un minutaggio col contagocce hanno inevitabilmente segnato la scorsa stagione in negativo. Oggi Ardon è in forma e sente la fiducia del nuovo allenatore. Queste le sue parole rilasciate all'inviato della Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole di ieri pomeriggio in Polonia.

Jashari, contento di questa prova?

"Sì, sono contento anche della vittoria e anche della prestazione della squadra. Penso che siamo sulla strada giusta e ci stiamo esprimendo bene come gruppo. Però penso anche che dobbiamo migliorare alcuni dettagli perché la stagione sarà lunga. Abbiamo comunque fatto un passo avanti verso il modo in cui vogliamo giocare".

Rispetto alla scorsa stagione Amorim propone un calcio diverso che forse per la prima volta si è visto contro lo United.

"Sì, penso che si sia visto. Ogni giorno in cui siamo insieme, negli allenamenti e nelle partite, possiamo migliorare delle cose e ci sforziamo di farlo. Sappiamo come vuole giocare l’allenatore e, anche se naturalmente non puoi metterlo in pratica esattamente da un giorno all’altro, ci sforziamo perché ciò accada. Abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda lo stile con cui vogliamo giocare, ma penso che dobbiamo migliorare alcuni dettagli, con e senza la palla. Però siamo sulla buona strada. Ora dobbiamo continuare così e dobbiamo crederci tutti insieme, come squadra".

A Giacarta lei ha detto che quest’anno voleva far vedere il miglior Jashari. Siamo all’inizio, però, dal punto di vista personale, la sua è stata una prestazione molto importante.

"Sì, naturalmente, cerco di esprimermi al meglio e contro lo United ho avuto buone sensazioni in campo. Se la squadra si esprime come deve, allora io posso mostrare le mie qualità in campo. Sono contento della mia prestazione: so che posso migliorare anche alcune cose per essere al massimo e spero che la prossima settimana e durante questa stagione, possa essere al mio meglio".

Adesso si aspetta di giocare insieme a Modric?

"Questa è una decisione dell’allenatore, ma penso che, naturalmente, giocare con Luka sia fantastico. È uno dei migliori giocatori al mondo e condividere il campo con lui è incredibile. Insieme abbiamo giocato 30 minuti contro l’Inter e penso che lì abbiamo visto che possiamo giocare anche uno accanto all'altro. Vediamo cosa deciderà l’allenatore, ma non dico di no a giocare insieme a Luka. Anzi... (sorride, ndr)".