Torino, Abate: "Il Milan è il mio passato, ma domenica spero di regalare una gioia al mondo granata"

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Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara contro la Carrarese.

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della gara contro la Carrarese valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: "Sapevamo che era complicata, come per tutti ad agosto. La squadra ha fatto un buonissimo primo tempo, nel secondo abbiamo rallentato un po' troppo, dovevamo avere la lucidità per chiuderla, ma sono soddisfatto. L'emozione era tanta, sono felicissimo di essere in una piazza così prestigiosa. Il lavoro sarà duro, ma importante. La voglia della squadra di migliorarsi mi è piaciuta, i ragazzi hanno la voglia e la curiosità. Abbiamo tantissimo da mettere dentro nei concetti. Questo gruppo mi ha dimostrato di avere voglia. Dobbiamo migliorare tanto nella solidità e nella lettura della partita. Abbiamo ampi margini di miglioramento ed è un tasto su cui premere. Milan? È il mio passato, la mia vita per tanti anni. È la società che mi ha fatto diventare uomo e mi ha permesso di giocare in palcoscenici importanti. Io metterò tutto me stesso nel mondo granata e spero di regalare una bella gioia ai miei tifosi".

Come ha visto Aboukhlal? Si aspetta rinforzi? "E' entrato bene come gli altri. Rinforzi? Sì, me li aspetto: serve aumentare livelll di tasso tecnico, abbiamo limiti strumentali. Mi aspetto tanto in queste due settimane"