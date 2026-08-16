Il Manchester United omaggia Franco Baresi: “Baresi 6 x per sempre"

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Il Manchester United ha omaggiato Baresi con una maglietta celebrativa.

Questo pomeriggio a Breslavia, in Polonia, Milan e Manchester United si sono affrontate in un'amichevole, l'ultima per i rossoneri di Amorim che il prossimo weekend affronteranno il Torino nella prima partita del campionato 2026/2027. Durante la partita, i tifosi rossoneri presenti hanno omaggiato la leggenda Franco Baresi, scomparsa qualche settimana fa, con una coreografia che lo raffigurava.

Prima della partita invece, anche il club inglese di Manchester ha voluto tributare Baresi con una maglia rossonera con scritto "Baresi, 6 per sempre", con Massaro in rappresentanza del Milan. In calce al pezzo la foto in questione.