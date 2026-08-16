La pagella di Estupinan: molto più sicuro rispetto al solito, anche perché più libero di attaccare
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Si riporta di seguito la pagella di Pervis Estupinan, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.
Si riporta di seguito la pagella di Pervis Estupinan, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.
PERVIS ESTUPINAN - 6
Molto più sicuro rispetto al solito, anche perché è molto più libero di attaccare. Ancora un po’ macchinoso, ma una buona prova
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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