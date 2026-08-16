La pagella di Estupinan: molto più sicuro rispetto al solito, anche perché più libero di attaccare

La pagella di Estupinan: molto più sicuro rispetto al solito, anche perché più libero di attaccareMilanNews.it
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Oggi alle 11:49News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la pagella di Pervis Estupinan, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Pervis Estupinan, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

PERVIS ESTUPINAN - 6

Molto più sicuro rispetto al solito, anche perché è molto più libero di attaccare. Ancora un po’ macchinoso, ma una buona prova 