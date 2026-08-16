News MN - Maignan e Rabiot a Milanello! Si allenano coi compagni: seduta alle 11

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Tornati nella serata inoltrata di ieri a Milano, oggi la squadra rossonera sosterrà un allenamento a Milanello all'indomani dell'amichevole contro il Manchester United: la seduta inizierà alle 11 nel centro sportivo di Carnago. Il programma, stilato dall'allenatore Ruben Amorim e dal suo staff, prevede una seduta domenicale con la presenza di Maignan e Rabiot, alla prima sessione di gruppo dell'estate, riposo domani e ripresa degli allenamenti per martedì in vista della sfida di domenica sera contro il Torino, valida per la prima giornata del campionato di Serie A.

AMORIM HA AIUTATO MAIGNAN E RABIOT

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia delle scelte fatte in sede di mercato, con l'epurazione di quattro calciatori in rosa e la concessione di qualche giorno di vacanza in più a Maignan e Rabiot: "Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo. E c'è un'altra cosa che voglio dire.... Un'altra cosa che voglio dire riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modric. Rabiot, Modric e Maignann hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi. Domani saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".