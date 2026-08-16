La pagella di Cisse: Ramos lo richiama. È ancora sotto ritmo, ma fa intravedere qualità

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Si riporta di seguito la pagella di Alphadjo Cisse, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Alphadjo Cisse, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

ALPHADJO CISSE - 6,5

è ancora sotto ritmo ma fa intravedere qualità. Non male quando riesce a dialogare nello stretto con Ramos. Il portoghese lo redarguisce quando, nel primo tempo, non lo serve a rimorchio in area. Apre e chiude la bella azione del secondo gol rossonero

AMORIM CITA CISSE PER PARLARE DI LEAO

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Maignan potrà già giocare contro il Torino?

"È una posizione diversa. Si sta allenando per tutto il tempo. Se guardate il numero di partite che ha giocato nelle ultime stagioni con il Milan, gioca ogni partita. Sarà pronto per la prima partita perché è una posizione diversa. Valuteremo Rabiot. Rabiot è un giocatore davvero importante per noi. Ma, come abbiamo dimostrato oggi, dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo far riposare i giocatori che hanno bisogno di riposare perché sarà una stagione molto impegnativa. Abbiamo anche altri giocatori pronti a giocare, ma penso che loro saranno pronti a dare il loro contributo nella prossima partita".

Leao recupererà per il Torino?

"Non lo so. Non lo so. Penso che non sia una cosa grave, ma non so se sarà pronto".

E per quanto riguarda il suo futuro?

"Non lo so, ma Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto".