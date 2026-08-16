La pagella di Amorim: raccontavano di volersi vendicare con lui, ma ha incartato lo Utd

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Si riporta di seguito la pagella di Ruben Amorim, allenatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Ruben Amorim, allenatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

RUBEN AMORIM - 6,5

Si è visto finalmente un Milan con idee e voglia di attaccare. La differenza ovviamente la fanno sempre i calciatori in campo, ma si sono intravisti concetti ed idee interessanti. Bisogna risolvere il problema sui calci piazzati. Nel pre partita dall'Inghilterra raccontavano dello staff dello United desideroso di "vendicarsi", ma il nuovo allenatore rossonero gliel'ha incartata. Carrick non ha mai letto le posizioni di Chukwueze e Loftus-Cheek.

LE PAROLE DI RUBEN AMORIM

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Ha battuto la sua ex squadra. Sente qualcosa di particolare dopo questa vittoria?

"No. Per me è stata una partita normale. Da quando ho firmato con il Milan, non ho provato più niente per il Manchester United. Sono soltanto orgoglioso di essere stato al Manchester United e amo ancora il club, ma dopo aver firmato con il Milan non provo niente di negativo riguardo a nulla, perché sono molto felice, perché sono nel posto in cui voglio essere. Boglio soltanto continuare qui. Naturalmente è stato speciale tornare a giocare contro di loro, ma volevo vincere una partita in questa preseason per presentarci bene al nostro campionato, per dare una buona immagine ai nostri tifosi, affinché ci sostengano nella prima partita".