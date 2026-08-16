Amorim lavora sodo: oggi il Milan si allena, poi domani di riposo e martedì la ripresa

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Oggi la squadra rossonera sosterrà un allenamento a Milanello all'indomani dell'amichevole contro il Manchester United prima del riposo di domani.

Tornati nella serata inoltrata di ieri a Milano, oggi la squadra rossonera sosterrà un allenamento a Milanello all'indomani dell'amichevole contro il Manchester United. Il programma, stilato dall'allenatore Ruben Amorim e dal suo staff, prevede una seduta domenicale, riposo domani e ripresa degli allenamenti per martedì in vista della sfida di domenica sera contro il Torino, valida per la prima giornata del campionato di Serie A.

LE SCELTE DI AMORIM SULLA ROSA

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la scelta sul mettere fuori dal progetto alcuni calciatori...

"Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo. E c'è un'altra cosa che voglio dire...".

Dica...

"Un'altra cosa che voglio dire riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modric. Rabiot, Modric e Maignann hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi. Domani saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".