I tifosi dello United volevano vendicarsi con Amorim. Lui ha vinto e saluta da signore

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Ha battuto la sua ex squadra. Sente qualcosa di particolare dopo questa vittoria?

"No. Per me è stata una partita normale. Da quando ho firmato con il Milan, non ho provato più niente per il Manchester United. Sono soltanto orgoglioso di essere stato al Manchester United e amo ancora il club, ma dopo aver firmato con il Milan non provo niente di negativo riguardo a nulla, perché sono molto felice, perché sono nel posto in cui voglio essere. Boglio soltanto continuare qui. Naturalmente è stato speciale tornare a giocare contro di loro, ma volevo vincere una partita in questa preseason per presentarci bene al nostro campionato, per dare una buona immagine ai nostri tifosi, affinché ci sostengano nella prima partita".

È la sua prima volta in Polonia. Qual è la sua impressione della Polonia e dello stadio?

"Il clima qui è davvero bello. Le persone sono davvero gentili. Mi piace molto lo stadio. C'è un ambiente molto bello, persone splendide. Ne siamo stati davvero felici, ma adesso torneremo a casa nostra e noi la amiamo, amiamo casa nostra".