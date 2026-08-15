Zenga: "Juventus e Milan dovranno disputare una stagione eccezionale per qualificarsi alla Champions League"

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Walter Zenga, ex portiere, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito 365Scores sul prossimo campionato di Serie A: "Chi è la favorita? È difficile parlarne ora, soprattutto con il mercato aperto. Ma se Roma e Como mantengono il loro livello attuale, Juventus e Milan dovranno disputare una stagione eccezionale per qualificarsi alla Champions League. L'Inter è di gran lunga la più forte e, a mio parere, l'unica squadra che potrebbe perdere il titolo. II Napoli è ancora una seria candidata, e anche l'Atalanta punta al ritorno in Champions League, ma credo che la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della stagione".