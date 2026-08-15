Amorim: "Penso che dobbiamo preoccuparci del modo in cui stiamo subendo gol"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È arrivata nel momento giusto la miglior prestazione dell'estate?

"Certamente, ma il risultato di oggi non conta, perché ciò che conta è vincere domenica contro il Torino, contro cui sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di oggi. Oggi abbiamo avuto più spazio per giocare. Quindi, sarà diverso, ma naturalmente la sensazione della squadra è completamente diversa quando vinci e quando lo fai giocando bene. Comunque, penso che dobbiamo preoccuparci del modo in cui stiamo subendo gol. Perché stiamo regalando i gol, sia contro il Celtic che oggi. Ma per il resto penso che stiamo migliorando, però non importa. Il precampionato non conta, dobbiamo vincere la prossima".

Ha battuto la sua ex squadra. Sente qualcosa di particolare dopo questa vittoria?

"No. Per me è stata una partita normale. Da quando ho firmato con il Milan, non ho provato più niente per il Manchester United. Sono soltanto orgoglioso di essere stato al Manchester United e amo ancora il club, ma dopo aver firmato con il Milan non provo niente di negativo riguardo a nulla, perché sono molto felice, perché sono nel posto in cui voglio essere. Boglio soltanto continuare qui. Naturalmente è stato speciale tornare a giocare contro di loro, ma volevo vincere una partita in questa preseason per presentarci bene al nostro campionato, per dare una buona immagine ai nostri tifosi, affinché ci sostengano nella prima partita".