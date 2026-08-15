Ravezzani commenta Utd-Milan: “Risultato non banale, veniva da delle partite preoccupanti”

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Ravezzani commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.

"II Milan vince 4-2 la partita col Manchester United ed è un risultato non banale, non solo per l'espressione numerica, perché 4-2 fa sempre effetto contro il Manchester United che non sarà la miglior squadra d'Inghilterra e d'Europa in questo momento, ma rimane prestigioso quanto proprio per come si è espresso il Milan, per com'è andata la partita per chi non l'avesse vista. Siamo all'ultima amichevole prima dell'avvio in campionato e il Milan l'approcciava in maniera, diciamo pure la verità, un po' preoccupata e preoccupante perché veniva comunque da due pareggi, da una sconfitta roboante, insomma non era certamente il modo migliore per avviare la stagione con tutti i dubbi relativi a un mercato che ancora non è finito, il nuovo allenatore Amorim, il calcio dominante e così via".