Ramazzotti da Breslavia: "La migliore prestazione da inizio ritiro. Chukwueze sontuoso, regia da Oscar di Jashari"

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Andrea Ramazzotti, giornalista e inviato per La Gazzetta dello Sport a Breslavia, si è così espresso commentando Manchester Utd-Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista e inviato per La Gazzetta dello Sport a Breslavia, si è così espresso commentando Manchester Utd-Milan: "Eccolo, il Milan di Amorim. All'ultima amichevole, dopo un precampionato fino a oggi deludente. United schiantato per 4-2 grazie a un Chukwueze sontuoso, alla prima rete di Gonçalo Ramos, alla regia da Oscar di Jashari, ma nel complesso con una prova di collettivo importante. Il Diavolo all'inizio sbanda perché la fase di costruzione non è perfetta, sui calci piazzati tornano a galla le stesse difficoltà evidenziate con il Chelsea e l'approccio non è quello giusto, però la squadra ha carattere: va sotto due volte e ha la forza di rimontare. Addirittura di sorpassare. I Red Devils sembrano avere meno benzina del Diavolo. Di certo Pavlovic e compagni mettono in pratica i principi di gioco chiesti da Amorim: pressione quando la palla va su un lato, circolazione della sfera con cambi di gioco, intensità e voglia di battersi.

E' la migliore prestazione da inizio ritiro nonostante Modric e Gila partano dalla panchina, Pulisic, Gabbia e Leao siano a Milanello, Maignan e Rabiot debbano ancora essere inseriti. Alla fine sorridono tutti, anche Amorim che batte il suo passato e se lo mette alle spalle. La sua avventura al Milan forse è davvero iniziata. Idem quella di Gonçalo Ramos, che dimostra a tutti perché Cardinale lo ha voluto e pagato oltre 70 milioni. Con lui la maglia numero 9 è in buone mani. Pippo Inzaghi aveva ragione. Modric alza la coppa di fronte a uno stadio in estasi. Di un ferragosto così il Milan aveva davvero bisogno".