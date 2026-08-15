UTD-MIL (2-3): rossoneri avanti con Gonçalo Ramos! Ancora assist di Chukwu

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Milan che prende fiducia e trova un altro bel gol! Azione manovrata e di prima che ha coinvolto Modric, Musah, Ramos, Chukwueze e infine ancora Ramos. Scambi stretti e fitti tra punta e centrocampisti, con Gonçalo che poi di prima scarica per il larghissimo Chukwueze. Il nigeriano sta creando tanti problemi allo United con questa posizione molto larga sulla fascia. Il nigeriano avanza, va sul sinistro e pennella un gran cross per Ramos. Il numero 9 del Milan sovrasta il difensore di testa e insacca non lasciando scampo a Lammens. 2-3 in Polonia, con lo stadio che ora canta un coro in memoria di Franco Baresi.