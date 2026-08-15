UTD-MIL (2-2): splendida azione dei rossoneri e gol di Cissè

UTD-MIL (2-2): splendida azione dei rossoneri e gol di CissèMilanNews.it
Oggi alle 18:06News
di Manuel Del Vecchio

Arriva subito il pareggio del Milan con una splendida azione costruita da dietro. Ottima uscita palla a tella che ha coinvolto tutto il lato sinistro della squadra, Ramos compreso che era sceso per dare una mano. Giocata decisiva di Cissè che allarga benissimo per Chukwueze, larghissimo a destra. Il nigeriano conduce, punta e una volta in area lascia partire un tiro/cross che trova l'inserimento di Cissè sul secondo palo! 2-2 Milan, ottima giocata.