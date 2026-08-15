UTD-MIL (2-1): Terracciano pessimo, gol regalato a Dorgu

UTD-MIL (2-1): Terracciano pessimo, gol regalato a Dorgu
Oggi alle 18:00News
di Manuel Del Vecchio

Manchester United ancora avanti, 2-1 al minuto 51. Ancora un regalo di un calciatore del Milan: Terracciano, tutto solo, serve in area Dorgu. Il calciatore ex Lecce non sbaglia tutto solo davanti a Torriani, incolpevole. Terracciano davvero inspiegabile in questa situazione, ora la partita è nuovamente in salita.