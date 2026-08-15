Se Manchester Utd-Milan finisse in parità, si andrà ai rigori per assegnare il trofeo
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Manchester United-Milan, sfida in corso di svolgimento ora a Breslavia, si concluderà con i tiri di rigore, in modo da assegnare il trofeo in palio.
In caso di parità nei 90 minuti regolamentari, il match amichevole tra Manchester United e Milan, in corso di svolgimento ora a Breslavia, si concluderà con i tiri di rigore, in modo da assegnare il trofeo in palio.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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