Se Manchester Utd-Milan finisse in parità, si andrà ai rigori per assegnare il trofeo

Se Manchester Utd-Milan finisse in parità, si andrà ai rigori per assegnare il trofeoMilanNews.it
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Oggi alle 17:27News
di Antonello Gioia
Manchester United-Milan, sfida in corso di svolgimento ora a Breslavia, si concluderà con i tiri di rigore, in modo da assegnare il trofeo in palio.

In caso di parità nei 90 minuti regolamentari, il match amichevole tra Manchester United e Milan, in corso di svolgimento ora a Breslavia, si concluderà con i tiri di rigore, in modo da assegnare il trofeo in palio.