Goncalo Ramos, tocca a te! Il nuovo 9 del Milan è alla prima da titolare (in amichevole)

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Oggi contro il Manchester United, il portoghese Goncalo Ramos vestirà per la prima volta la maglia del Milan dal primo minuto.

È solo un'amichevole, certo, quindi non varrà per le statistiche, ma oggi contro il Manchester United Goncalo Ramos vestirà per la prima volta la maglia del Milan dal primo minuto; mai, infatti, era stato titolare nelle amichevoli estive disputate dai rossoneri nella tournée in Australia e in Indonesia.

Il retroscena di Ordine sull'arrivo al Milan di Goncalo Ramos

Franco Ordine, nel suo editoriale per Milannews.it, ha parlato anche del mercato del Milan e dell'acquisto di Goncalo Ramos: "Nel frattempo il mercato batte la fiacca. È così per tutti, intendiamoci. E lo è soprattutto per questo Milan che ha dovuto mettere in prima linea una serie di collaboratori che erano abituati a stare nelle retrovie e a lavorare con i dati invece che a dialogare con gli addetti ai lavori. Una conferma solenne a tutto ciò è data da un dettaglio a proposito dell’acquisto di Gonçalo Ramos. L’affare è stato concluso personalmente da Gerry Cardinale che è andato a Parigi e ha chiuso la trattativa direttamente con il presidente del club campione d’Europa. Il mercato del Milan si è bloccato perché, come moltissimi club italiani, non ci sono richieste per sfoltire la rosa e in particolare per sistemare quei prestiti rientrati all’ovile e che si faranno sentire negli ultimi giorni della fiera per tentare di strappare condizioni molto favorevoli. Se Loftus Cheek non si muove, così Fofana, così Bondo, così Terracciano, così Gimenez anche se sembra che viaggi verso il Porto, come fanno a completare l’organico con acquisti che prevedono cifre consistenti?".