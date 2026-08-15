Zancan dubbioso sulla formazione: "Mi immaginavo un Milan più avanti a Ferragosto rispetto a come è la realtà di oggi"

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Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla formazione del Milan che affronterà tra poco il Manchester United.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla formazione del Milan che affronterà tra poco il Manchester United: "Formazione abbastanza sperimentale e di solito nell'ultima amichevole si prova la formazione titolare. Certo, nel Milan c'è ancora il cartello lavori in corso per i quali, probabilmente, si è un po' ritardo. Poi c'è anche tempo per rimediare grazie al mercato. Oggi ci sono degli esperimenti, alcuni già testati nelle precedenti amichevoli come Chukuweze a tutta fascia che fino ad ora non ha dato grandi risposte. Io, per come era andata con le operazioni Goncalo Ramos e Gila, mi immaginavo un Milan più avanti a Ferragosto rispetto a come è la realtà di oggi".

MANCHESTER UNITED-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan, ultima amichevole estiva dei rossoneri in programma oggi alle 16.45:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. A disp.: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. All. Michael Carrick

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Diawara, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Ricci, Modric, Comotto, Saelemaekers, Camarda. All. Amorim.

Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez

Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu