Perché Modric in panchina (con Musah al suo posto) contro il Manchester Utd
Si pensava potesse giocare da titolare, ma Luka Modric inizia il match amichevole contro il Manchester United dalla panchina. Il croato non ha problemi fisici, ma sta gestendo i carichi di lavoro di questi primi giorni per farsi trovare pronto alla prima di campionato contro il Torino. Al suo posto gioca Musah con Jashari al suo fianco.
Le parole di Jashari su Modric
Ardon Jashari era intervenuto direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta per parlare di Modric: "Si respira aria nuova con mister Amorim, una nuova energia anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo. Modric? Già contro l'Inter ho avuto buone sensazioni con lui, spero di giocare tanto insieme a Luka visto che l'anno scorso non è stato possibile. Lui vuole vincere sempre, è nel suo DNA e questo lo trasmette ogni giorno anche a noi. Non è normale avere la sua età e avere quella mentalità, quella voglia di andare sempre al massimo. E' un esempio per tutti noi e lo dimostra ogni giorno".
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