Leao fa chiarezza su alcune voci: "State mentendo"
Ancora un botta e risposta su X per Leao, con il portoghese che in questi ultimi mesi può contare più polemiche tra interviste e social che gol segnati. Il numero 10 del Milan, che rimane in uscita, ha risposto stizzito ad una pagina sportiva che riportava la notizia della Gazzetta dello Sport di questa mattina, in cui veniva raccontato che Amorim vuole cedere il portoghese perché lo considera un elemento negativo per lo spogliatoio: "Ruben Amorim considera che Rafael Leão possa avere un'influenza negativa all'interno dello spogliatoio del Milan. Si ritiene che l'allenatore portoghese abbia preoccupazioni sull'impatto del giocatore sull'ambiente", si legge nel post che riprende la notizia della rosea.
È arrivata poi la solita risposta di Leao: "Forse lo siete voi (un problema, ndr) perché state mentendo".
Maybe you’re because you lying 😂😂😂— Rafael Leão (@RafaeLeao7) August 15, 2026
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