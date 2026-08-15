Amorim ritrova Rashford, la ricostruzione del Daily Mail sul rapporto burrascoso allo United

vedi letture

Il Daily Mail ricostruisce il rapporto burrascoso tra Amorim e Rashford, che oggi si ritrovano in amichevole in Polonia

Manchester United-Milan vuol dire anche un ritorno al passato per Ruben Amorim. Un ritorno amaro per il portoghese, che ad Old Trafford ha lasciato tutt'altro un buon ricordo: l'attuale allenatore del Milan, quando siedeva sulla panchina dei Red Devils, non è mai riuscito a trovare una linea comune con l'ambiente, i dirigenti e soprattutto i calciatori.

Calciatori importanti come Marcus Rashford, prodotto del settore giovanile dello United visto come enfant prodige dall'ambiente mancuniano, erano finiti fuori squadra praticamente subito. Amorim, arrivato a stagione in corso nell'autuno 2024, non guardò in faccia a nessuno e andò allo scontro diretto proprio con l'esterno d'attacco inglese. A gennaio 2025, dopo Fulham-United 0-1, l'allenatore sparò a zero su Rashford a domanda precisa sul perché del suo inutilizzo (Rashford mancava tra i convocati da un paio di mesi, ndr): "È sempre per la stessa ragione: gli allenamenti, il modo in cui penso che un calciatore debba comportarsi nella vita. Si tratta di ogni giorno, ogni dettaglio. Se le cose non cambiano, io non cambierò. Si nota che in panchina ci manca un po' di velocità. Ma preferirei mettere Vital (allenatore dei portieri di Amorim, ndr) prima di un giocatore che non dà il massimo ogni giorno".

Qualche settimana dopo Amorim fece una cosa simile parlando di Mainoo in conferenza stampa: "Voi amate Kobbie, lui è titolare con l'Inghilterra. Ma questo non significa che io debba schierare Kobbie quando sento che non dovrei schierare Kobbie, quindi è una mia decisione".

Il Daily Mail, che ha fornito questa ricostruzione dettaglia a firma di Nathan Salt, scrive che all'interno dello staff dello United ci sia un desiderio fortissimo di battere Amorim in amichevole, ancora più che il Milan. Michael Carrick, che ha un certo tipo di esperienza nel mondo del calcio, non vuole però che si venga a creare nessun teatrino e che la squadra sia concentrata solo sulla partita, visto che in questo pre campionato i Red Devils non hanno ancora vinto un'amichevole. Rashford è dello stesso avviso. Dopo più di un anno da quell'episodio, Amorim ritrova in amichevole i due giocatori che aveva messo fuori squadra allo United.