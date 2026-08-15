QS: "Milan, stop Leao. Niente United e sconto in vista"

vedi letture

Rafael Leao non parteciperà all'ultima amichevole estiva del Milan contro il Manchester United. Il portoghese intanto resta in uscita

"Milan, stop Leao. Niente United e sconto in vista": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che Rafael Leao ha riportato nei giorni scorsi un infortunio muscolare che non gli permetterà di scendere in campo oggi pomeriggio nell'ultima amichevole estiva del Diavolo contro il Manchester United.

Il portoghese resta intanto in uscita perchè non ha convinto Ruben Amorim in queste settimane. Per favorire la sua cessione, il Milan è disposto a concedere uno sconto e abbassare le sue pretese economiche: se finora i rossoneri avevano sempre chiesto 50-60 milioni di euro, adesso il portoghese può partire per una cifra più bassa.