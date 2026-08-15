Coppa Italia, continuano i 32esimi: in campo il Torino di Abate

Coppa Italia, continuano i 32esimi: in campo il Torino di AbateMilanNews.it
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Oggi alle 07:34News
di Andrea La Manna
Il programma di oggi della Coppa Italia

Dopo le partite di ieri, oggi continuano i 32esimi di Coppa Italia. Occhi puntati per i rossoneri sul Torino di Abate, primi avversari della prossima Serie A del Milan e possibili avversari nell'esordio in coppa per gli uomini di Amorim. Di seguito il programma completo 

COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DI OGGI

Catanzaro-Sudtirol ore 18:00

Udinese-Padova ore 18:30

Venezia-Modena ore 20:45 

Torino-Carrarese ore 21:15