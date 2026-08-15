Coppa Italia, continuano i 32esimi: in campo il Torino di Abate
MilanNews.it
Il programma di oggi della Coppa Italia
Dopo le partite di ieri, oggi continuano i 32esimi di Coppa Italia. Occhi puntati per i rossoneri sul Torino di Abate, primi avversari della prossima Serie A del Milan e possibili avversari nell'esordio in coppa per gli uomini di Amorim. Di seguito il programma completo
COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DI OGGI
Catanzaro-Sudtirol ore 18:00
Udinese-Padova ore 18:30
Venezia-Modena ore 20:45
Torino-Carrarese ore 21:15
Pubblicità
News
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoProbabile formazione Milan - Per lo United Amorim prepara l'11 anti Torino tra mercato e infortuni
Primo PianoMN - I convocati di Amorim per Manchester United-Milan. C'è Gila, Gabbia e Leao danno forfait
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com