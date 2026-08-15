Oggi Milan in campo contro lo United: la probabile formazione rossonera
MilanNews.it
La probabile formazione del Milan contro lo United.
Questo pomeriggio, alle ore 16:45, i rossoneri di Amorim sfideranno nell'ultima amichevole estiva il Manchester United in Polonia. Di seguito i probabili 11 scelti dal tecnico per iniziare la partita.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
96 Torriani
24 Terracciano 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 14 Modric 30 Jashari 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek 70 Cissè
9 Gonçalo Ramos
A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Diawara, Vladimirov, Estupinan, Ricci, Musah, Comotto, Chukwueze, Camarda. All. Ruben Amorim
Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez
Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu
Pubblicità
News
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoProbabile formazione Milan - Per lo United Amorim prepara l'11 anti Torino tra mercato e infortuni
Primo PianoMN - I convocati di Amorim per Manchester United-Milan. C'è Gila, Gabbia e Leao danno forfait
Primo PianoMN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizione
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com