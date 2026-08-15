Oggi Milan in campo contro lo United: la probabile formazione rossonera

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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
La probabile formazione del Milan contro lo United.

Questo pomeriggio, alle ore 16:45, i rossoneri di Amorim sfideranno nell'ultima amichevole estiva il Manchester United in Polonia. Di seguito i probabili 11 scelti dal tecnico per iniziare la partita. 

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

96 Torriani
24 Terracciano 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 14 Modric 30 Jashari 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek 70 Cissè
9 Gonçalo Ramos

A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Diawara, Vladimirov, Estupinan, Ricci, Musah, Comotto, Chukwueze, Camarda. All. Ruben Amorim

Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez
Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu