Coppa Italia, i risultati di oggi: ecco chi passa al turno successivo

Coppa Italia, i risultati di oggi: ecco chi passa al turno successivoMilanNews.it
Ieri alle 23:48News
di Andrea La Manna
I risultati di oggi die 32esimi di coppa italia.

I RISULTATI DI COPPA ITALIA DI OGGI

PARMA-CATANIA 2-0
19' Simone Lontani
35' Simone Lontani 

CAGLIARI-AREZZO 1-0
23' Deiola

MONZA-AVELLINO 3-0
22' Varela
44' Varela
51' Forson 

FIORENTINA-BENEVENTO 4-1
2' Gudmundsson
35' Kean
48' Ranieri 
50' Ndour
54' Lamesta 