Coppa Italia, i risultati di oggi: ecco chi passa al turno successivo
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I risultati di oggi die 32esimi di coppa italia.
I RISULTATI DI COPPA ITALIA DI OGGI
PARMA-CATANIA 2-0
19' Simone Lontani
35' Simone Lontani
CAGLIARI-AREZZO 1-0
23' Deiola
MONZA-AVELLINO 3-0
22' Varela
44' Varela
51' Forson
FIORENTINA-BENEVENTO 4-1
2' Gudmundsson
35' Kean
48' Ranieri
50' Ndour
54' Lamesta
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