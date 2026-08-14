Trevisani, poca fiducia nei rossoneri per la prossima stagione: “Il Milan arriverà 6°”

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Trevisani pronostica il Milan sesto in classifica.

Intervenuto a SportMediaset su ItaliaUno, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha comunicato la sua griglia d'arrivo per la prossima Serie A.

"Mancano ancora molti giorni, durante i quali ci saranno tantissimi colpi di mercato, però ad oggi vedo Inter e Napoli che guidano il campionato, come rosa e come percezione di partenza. Dopodiché il dietro è un po' cambiato perché se la Juventus mette il portiere, ha preso Kolo Muani, ha preso Lucumi, si sta rinforzando e quindi entra nel roster delle prime 4 con il Como. La Roma la metto quinta perché ha la Champions League e ancora deve completare la rosa e poi dietro il Milan".