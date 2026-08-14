Pellegatti spera: “Martinelli non va al Galatasaray, tornano i soldi per Leao?”

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Pellegatti sulla cessione di Leao.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Leao, della sua probabile cessione, e di una notizia interessante legata al Galatasaray. Queste le sue parole.

"Per quello che riguarda Leao, di riflesso, ci sono notizie interessanti, perché il Galatasaray se avesse messo tanto denaro per Martinelli, giocatore dell'Arsenal, chiaramente non ne avrebbe avuti per Leao, anche se qualcuno diceva che avrebbe potuto prendere sia Leao che Martinelli. Ma notizia di poco fa, Martinelli e il Galatasaray non si incontreranno, non sarà un matrimonio, e quindi il denaro per Leao rimane denaro per Leao, non lo spenderanno per Martinelli, egregio attaccante sia della nazionale che dell'Arsenal".