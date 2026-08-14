Materazzi a sorpresa: "Marco van Basten uno dei mie più grandi idoli"

Materazzi a sorpresa: "Marco van Basten uno dei mie più grandi idoli"MilanNews.it
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Ieri alle 22:36News
di Niccolò Crespi

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi è stato intervistato così dal podcast Tik Tok "Io Leggenda". La risposta dell'ex nerazzurro alla domanda sui propri idoli ha avuto come risposta un giocatore che ha fatto la storia del Milan, Marco van Basten: "Insieme a Maradona, Marco van Basten e Ronaldo i miei più grandi idoli di sempre".