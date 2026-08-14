Pellegatti chiaro: “Amorim non vuole Leao, è sul mercato”

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Pellegatti svela che Amorim non vuole Leao.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha svelato che Leao era ed è sul mercato perché Amorim non lo vuole. Queste le sue parole.

"Amorim non vuole Leao. Prima del leggero infortunio che gli impedirà di essere domani sera qui in Polonia contro il Manchester United, l'amichevole che qui chiamano Super Max, cioè Super Match, molto attesa qui, dicono che sia la partita più importante che si sia mai giocata allo stadio qui di questa città. Leao non ci sarà, ma anche prima dell'infortunio il giocatore era, è ed era sul mercato prima dell'infortunio, ma soprattutto prima dell'uscita di Nkunku. Leao è sul mercato".