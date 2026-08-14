Fofana-Milan, una storia d'amore mai sbocciata: i numeri del francese in rossonero sono però positivi

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Come riportato nelle scorse ore, le strade tra il centrocampista francese Yossouf Fofana e l'AC Milan sono destinate a separarsi dopo due stagioni. Dopo le tante bocciature dettate da mister Amorim, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata, tra giocatori che sono già ormai separati in casa e altri che presto lo saranno anche sul mercato. La situazione di Fofana e del centrocampo rossonero sembra ormai avere una dirazione chiara.

FOFANA-MILAN, STORIA E NUMERI

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist, numeri (un po' a sorpresa) decisamente positivi.