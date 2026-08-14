Pellegatti svela: “Amorim ha chiesto difensore e trequartisti, davanti Gimenez può restare”

Pellegatti svela: “Amorim ha chiesto difensore e trequartisti, davanti Gimenez può restare”MilanNews.it
Oggi alle 20:24News
di Andrea La Manna
Pellegatti sulle richieste di Amorim sul mercato

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan e delle richieste di Ruben Amorim. Queste le sue parole.

"Amorim ha chiesto sicuramente un difensore col piede destro da mettere centro destra, ha chiesto uno o due trequartisti forti. L'opportunità può essere un esterno, mi dicono da escludere un'altra punta, non dimentichiamo che potrebbe essere Gimenez. Ad Amorim non dispiacerebbe se rimanesse Gimenez, quindi Gimenez che lo davamo via sicuramente può darsi che vada, però Amorin sarebbe contento perché avrebbe il giocatore forte, l'alternativa è il ragazzo che deve crescere".