Pellegatti svela: “Amorim ha chiesto difensore e trequartisti, davanti Gimenez può restare”
MilanNews.it
Pellegatti sulle richieste di Amorim sul mercato
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan e delle richieste di Ruben Amorim. Queste le sue parole.
"Amorim ha chiesto sicuramente un difensore col piede destro da mettere centro destra, ha chiesto uno o due trequartisti forti. L'opportunità può essere un esterno, mi dicono da escludere un'altra punta, non dimentichiamo che potrebbe essere Gimenez. Ad Amorim non dispiacerebbe se rimanesse Gimenez, quindi Gimenez che lo davamo via sicuramente può darsi che vada, però Amorin sarebbe contento perché avrebbe il giocatore forte, l'alternativa è il ragazzo che deve crescere".
Pubblicità
News
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
1 Contatto Almstadt-entourage Leao: il Milan abbassa le richieste economiche per Rafa. Amorim vuole che sia ceduto
3 Moretto: "Le maniere con cui Tomori, Nkunku e gli altri sono stati messi fuori rosa saranno sicuramente da discutere nelle prossime settimane, eventualmente quando i protagonisti vorranno parlare"
4 Mercato Milan, Romano: "I rossoneri hanno già fatto un'offerta per Nwaneri, per Nkunku l'idea di un prestito è la più fattibile"
Primo Piano
Primo PianoProbabile formazione Milan - Per lo United Amorim prepara l'11 anti Torino tra mercato e infortuni
Primo PianoMN - I convocati di Amorim per Manchester United-Milan. C'è Gila, Gabbia e Leao danno forfait
Primo PianoMN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizione
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com