MN - Hauge ricorda Ibra: "Esigeva tanto da chiunque, per me fu solo che un bene"
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Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan nella stagione 2020/2021 oggi punto forte del Bodø/Glimt è stato raggiunto così da Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sui ricordi vissuti in maglia rossonera e quel particolare aneddoto su Ibra:
HAUGE NON DIMENTICA IL MILAN ED ESALTA IBRA: LE SUE PAROLE A MILANNEWS.IT
“Amo davvero tanto il Milan, è stato il primo club per cui ho giocato fuori dalla Norvegia. I compagni, lo staff, tutti si sono presi cura di me in quel periodo, è stata davvero una bella esperienza. Ho giocato con Zlatan, il Re. Esigeva tanto da noi e anche da me, ma è normale e anzi è stato anche un bene per me”.
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