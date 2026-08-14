Borghi avvisa il Milan: "Quest'anno ci sarà poco da scherzare..."

vedi letture

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Nonostante questo, il Milan è ancora indietro e il rischio di una stagione in salita c'è. Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così ieri della situazione dei rossoneri.

"Dopo la stagione passata il Milan non può permettersi di fallire ancora, non può. Anche perchè la concorrenza per il terzo o quarto posto c'è ed è reale. Non c'è molto da scherzare secondo me.."