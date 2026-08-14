Maignan criptico sui social: "Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre"
Maignan torna a postare sui social, mettendo diversi scatti delle sue vacanze nei giorni in cui è ancora forte la polemica per il ritorno posticipato a Milano. Il portiere rossonero accompagna il tutto con la didascalia: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", una barra della canzone "Rich Porter" del rapper francese Ninho. Il tersto della canzone è decisamente esplicito, pieno di riferimenti alla criminalità e alla vita di strada. Il tema principale è quello una vita fatta di droga, soldi, violenza, rischio e paranoia, contrapposta al desiderio di arrivare in cima e, probabilmente, lasciarsi tutto alle spalle.
Sapendo questo allora la frase scelta di Maignan acquisce un po' di senso e contesto, visto che tradotta letteralmente non sarebbe stata chiara. Si può adattare con: "Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre". Ai tifosi e ai lettori il compito di interpretarla.
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