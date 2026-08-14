Trevisani sul Milan: "Vedo un po' di confusione. Aver fatto i nomi dei giocatori fuori dal progetto non è stata una mossa geniale"

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Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il mercato del Milan e il futuro di Rafael Leao che è sempre al centro di diverse voci di mercato

Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così il momento del Milan: "Vedo un po' di confusione. I nomi che sta valutando il Milan sono anche buoni, sono buone idee, il problema è che poi queste idee devi metterle in pratica. Per me i rossoneri hanno preso un allenatore molto interessante come Amorim, è in gamba ed è uno su cui puntare. Poi però va creata intorno a lui una squadra e una struttura societaria. Bisogna capire bene cosa fare con gi acquisti e anche con le cessioni. Aver fatto trapelare che alcuni giocatori non fanno più parte del progetto non è stata a mio avviso una mossa geniale.

Leao? Se si è in grado di rimotivarlo per me è sempre da tenere. Altrimenti potrebbe essere usato come pedina di scambio oppure va venduto, ma qui entra in gioco anche cosa vuole fare il giocatore. E' vero che in Turchia gli danno dieci milioni all'anno, ma magari lui non è interessato ad andare nel campionato turco. Mi sembrava essersi rimotivato dopo essere tornato in gruppo, ma tutto il caos che c'è non lo aiuta di certo. Va anche detto che lui stesso si deve aiutare da solo visto che è reduce da due annate molto complicate. Leao va tenuto solo se è motivato".