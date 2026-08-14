Il paradosso Fofana: addio al Milan con statistiche clamorosamente positive

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Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative

Dopo due stagioni al Milan, l'esperienza in rossonero di Youssouf Fofana sembra ormai aver raggiunto il capolinea. Dopo un avvio positivo per quanto riguarda il mercato in entrata, le trattative dei rossoneri al momento stanno affrontando un complicato blocco. Questo anche per la situazione dei tanti esuberi in uscita da Milanello. Infatti, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata, tra giocatori che sono già ormai separati in casa e altri che presto lo saranno anche sul mercato. La situazione di Fofana e del centrocampo rossonero sembra ormai avere una dirazione chiara.

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso.

Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist, numeri (un po' a sorpresa) decisamente positivi.