Verso Manchester United-Milan: tutti i precedenti con gli inglesi in amichevole

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Ultima amichevole precampionato per il Milan di Amorin, che sabato alle 16.45 in Polonia affronta gli inglesi del Manchester United.

Fra le due squadre si sono giocate 4 gare amichevoli, con un bilancio che vede 1 vittoria del Milan e 3 pareggi (anche se poi ai rigori due volte vinsero gli inglesi e una i rossoneri). La prima amichevole risale al 17 maggio 1988 quando il Milan di Sacchi per festeggiare la conquista del campionato andò a Manchester per un’esibizione vincendo 3 a 2, grazie al goal di Virdis e alla doppietta di Pietro Paolo Virdis.

Nell’estate del 2004 in America, il match valevole per l’International Champions Cup finì 1 a 1: vantaggio degli inglesi con Scholes con pareggio del Milan ad opera di Shevchenko. Ai calci di rigore vinse il Milan grazie all’errore (al decimo tentativo) del portiere Howard. Le ultime due sfide si sono giocate nelle estati 2018 e 2019. Nel 2018 in occasione dell’International Soccer Cup, i rossoneri persero ai calci di rigori (dopo una sequenza di ben 26 tiri) a causa dell’errore di Kessie. I 90’ si erano chiusi sul punteggio di 1-1: vantaggio di Sanchez e pareggio di Suso.

L’ultimo incrocio risale al 3 agosto 2019 a Cardiff, quando i 90’ si chiusero sul 2 a 2, prima dell’errore decisivo di Daniel Maldini ai calci di rigore. Per i rossoneri andò in rete Suso più un’autorete di Lindelof, mentre per gli inglesi il tabellino fu marcato da Rashford e Lingard.

Di Valentino Cesarini