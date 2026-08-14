Dove seguire Manchester United-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Il Milan di Amorim si prepara a giocare l'ulti amichevole pre campionato prima dell'esordio in Serie A domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. Sabato pomeriggio i rossoneri giocheranno in Polonia contro il Manchester United e lo farà, molto probabilmente, senza Tomori, Fofana e Nkunku. Dove potrete seguire la sfida contro i Red Devils?

MANCHESTER UNITED-MILAN: DOVE SEGUIRLA

Data: sabato 15 agosto 2026

Ora: 16.45

Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it