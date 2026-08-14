Dove seguire Manchester United-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Il Milan di Amorim si prepara a giocare l'ulti amichevole pre campionato prima dell'esordio in Serie A domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. Sabato pomeriggio i rossoneri giocheranno in Polonia contro il Manchester United e lo farà, molto probabilmente, senza Tomori, Fofana e Nkunku. Dove potrete seguire la sfida contro i Red Devils?
MANCHESTER UNITED-MILAN: DOVE SEGUIRLA
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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