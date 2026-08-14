Mercato Milan, le richieste di Amorim: almeno cinque o sei rinforzi

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso ancora per capire quale tipo di squadra presentare a mister Ruben Amorim per l'inizio del campionato che, ricordiamo, avverrà per domenica 23 agosto in casa del Torino. Non tra una vita, non tra un'eternità: i rossoneri si trovano ancora troppo indietro rispetto ad altre squadre già strutturate e con una rosa competitiva per il campionato.

In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku alcuni dei giocatori ormai out dal progetto tecnico di Amorim, ma non solo.

Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico portoghese avrebbe chiesto al club e quindi a Gerry Cardinale almeno altri 5 o 6 rinforzi utili per la sua rosa. Una situazione che quindi, vedrebbe il Milan attivo anche e soprattutto sul mercato in entrata. L'estate rossonera si appresta ad essere ancora più calda delle attuali temperature.