Milan Futuro, il calendario dei rossoneri: esordio in casa

Milan Futuro, il calendario dei rossoneri: esordio in casa
Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi

La Serie D ha comunicato il calendario ufficiale del girone B, quello in cui figura anche il Milan Futuro di mister Navarro. L'esorio in campionato nel weekend del 6 settembre in casa contro il Caldiero Terme. La prima gara in trasferta invece sarà il fine settimana successiva contro il Palazzolo. Il big match contro il Chievoverona il 18 ottobre (in trasferta) e il 21 febbraio (in casa).

MILAN FUTURO, IL CALENDARIO

GIRONE DI ANDATA

1ª Giornata (06/09/2026): Milan Futuro vs Caldiero Terme

2ª Giornata (13/09/2026): Palazzolo vs Milan Futuro

3ª Giornata (16/09/2026): Milan Futuro vs Brusaporto

4ª Giornata (20/09/2026): Villa Valle vs Milan Futuro

5ª Giornata (27/09/2026): Milan Futuro vs Piacenza

6ª Giornata (04/10/2026): Pavonese vs Milan Futuro

7ª Giornata (11/10/2026): Milan Futuro vs Rovato

8ª Giornata (18/10/2026): Chievoverona vs Milan Futuro

9ª Giornata (25/10/2026): Milan Futuro vs Club Milano

10ª Giornata (01/11/2026): Virtus Verona vs Milan Futuro

11ª Giornata (08/11/2026): Milan Futuro vs V. Ciseranobergamo

12ª Giornata (15/11/2026): Leon vs Milan Futuro

13ª Giornata (22/11/2026): Milan Futuro vs Tritium

14ª Giornata (29/11/2026): Milan Futuro vs Real Calepina

15ª Giornata (06/12/2026): Nibbiano e Valtidone vs Milan Futuro

16ª Giornata (13/12/2026): Milan Futuro vs Scanzorosciate

17ª Giornata (20/12/2026): Fiorenzuola vs Milan Futuro

GIRONE DI RITORNO

18ª Giornata (06/01/2027): Caldiero Terme vs Milan Futuro

19ª Giornata (10/01/2027): Milan Futuro vs Palazzolo

20ª Giornata (17/01/2027): Brusaporto vs Milan Futuro

21ª Giornata (24/01/2027): Milan Futuro vs Villa Valle

22ª Giornata (31/01/2027): Piacenza vs Milan Futuro

23ª Giornata (07/02/2027): Milan Futuro vs Pavonese

24ª Giornata (14/02/2027): Rovato vs Milan Futuro

25ª Giornata (21/02/2027): Milan Futuro vs Chievoverona

26ª Giornata (28/02/2027): Club Milano vs Milan Futuro

27ª Giornata (14/03/2027): Milan Futuro vs Virtus Verona

28ª Giornata (21/03/2027): V. Ciseranobergamo vs Milan Futuro

29ª Giornata (25/03/2027): Milan Futuro vs Leon

30ª Giornata (04/04/2027): Tritium vs Milan Futuro

31ª Giornata (11/04/2027): Real Calepina vs Milan Futuro

32ª Giornata (18/04/2027): Milan Futuro vs Nibbiano e Valtidone

33ª Giornata (25/04/2027): Scanzorosciate vs Milan Futuro

34ª Giornata (02/05/2027): Milan Futuro vs Fiorenzuola