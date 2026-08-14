Europa League, tutte le info: date, format della competizione e sorteggi

Europa League, tutte le info: date, format della competizione e sorteggiMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:10News
di Manuel Del Vecchio

Non si avvicinano solo i primi impegni ufficiali - la Serie A arriva tra meno di due settimane - ma anche i sorteggi per le competizioni europee. Milan e Juve saranno ovviamente interessati a quelli dell'Europa League, che si svolgeranno venerdì 28 agosto alle ore 13.00

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT

﻿﻿Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.

﻿﻿Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.

﻿﻿Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference 

LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO

1^ giornata: 16-17 settembre 2026

2^ giornata: 15 ottobre 2026

3^ giornata: 22 ottobre 2026

4^ giornata: 5 novembre 2026 

5^ giornata: 26 novembre 2026

6^ giornata: 10 dicembre 2026

7^ giornata: 21 gennaio 2027

8^ giornata: 28 gennaio 2027

LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte