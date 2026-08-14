Borghi realista: "Concorrenza per il terzo o quarto posto è reale, non c'è molto da scherzare"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Nonostante questo, il Milan è ancora indietro e il rischio di una stagione in salita c'è. Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così dei rossoneri. Un breve estratto delle sue parole:

"Dopo la stagione passata il Milan non può permettersi di fallire ancora, non può. Anche perchè la concorrenza per il terzo o quarto posto c'è ed è reale. Non c'è molto da scherzare secondo me.."