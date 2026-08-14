Dovbyk rivela: "La scorsa estate sono stato molto vicino al Milan, ma mancavano tre giorni alla fine del mercato e non ci fu tempo"
Intervistato da Repubblica, Artem Dovbyk, nuovo attaccante del Bologna, ha rivelato di essere stato la scorsa estate ad un passo dal trasferimento al Milan: "Se alla Roma non sentivo più fiducia? La scorsa stagione è stata difficile, per l’infortunio, certo, ma quello è arrivato dopo. Finito il ritiro la Roma mi ha detto di andare altrove a cercare minuti, ma non c’è stato tempo. Sono stato molto vicino al Milan, ma mancavano tre giorni alla fine del mercato e non ci fu tempo.
Sono rimasto, provando a convincere l’allenatore di meritare più spazio, ma ho iniziato la stagione giocando poco e mi hanno fatto capire che sarei stato l’attaccante di riserva. Mi stavo preparando per un’annata lunga, da protagonista, ed è stato difficile realizzare che così non sarebbe stato. Giocavo sempre meno e non mi divertivo più. Poi mi sono infortunato. Insomma, è capitato di tutto e ora voglio solo giocare e godermi il campo".
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