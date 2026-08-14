Dovbyk rivela: "La scorsa estate sono stato molto vicino al Milan, ma mancavano tre giorni alla fine del mercato e non ci fu tempo"

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L'attaccante Dovbyk, passato dalla Roma al Bologna in questo mercato, ha raccontato di essere stato vicino al Milan la scorsa estate

Intervistato da Repubblica, Artem Dovbyk, nuovo attaccante del Bologna, ha rivelato di essere stato la scorsa estate ad un passo dal trasferimento al Milan: "Se alla Roma non sentivo più fiducia? La scorsa stagione è stata difficile, per l’infortunio, certo, ma quello è arrivato dopo. Finito il ritiro la Roma mi ha detto di andare altrove a cercare minuti, ma non c’è stato tempo. Sono stato molto vicino al Milan, ma mancavano tre giorni alla fine del mercato e non ci fu tempo.

Sono rimasto, provando a convincere l’allenatore di meritare più spazio, ma ho iniziato la stagione giocando poco e mi hanno fatto capire che sarei stato l’attaccante di riserva. Mi stavo preparando per un’annata lunga, da protagonista, ed è stato difficile realizzare che così non sarebbe stato. Giocavo sempre meno e non mi divertivo più. Poi mi sono infortunato. Insomma, è capitato di tutto e ora voglio solo giocare e godermi il campo".