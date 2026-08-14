Perchè Amorim ha bocciato anche Nkunku? Il francesce non ha convinto il tecnico portoghese
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C'è anche Christopher Nkunku nella lista dei giocatori tagliati da Ruben Amorim. Il francese non ha convinto il portoghese in allenamento
Ieri ha creato grande sorpresa leggere il nome di Christopher Nkunku nella lista dei giocatori che sono stati tagliati da Ruben Amorim e che ora dovranno trovarsi una nuova squadra. Lo stupore nasce dal fatto che era convinzione comune che il francese potesse fare molto bene da trequartista nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese. E invece, dopo una sola stagione, la sua avventura al Milan è destinata a concludersi qui.
Ma perchè Nkunku è stato bocciato da Amorim? Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, evidentemente l'ex attaccante del Chelsea, arrivato la scorsa estate a Milanello per 37 milioni di euro, non ha convinto l'allenatore milanista in queste prime settimane di allenamento e così è finito sul mercato.
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