Milan, anche Gabbia out contro lo United per una botta alla caviglia

Milan, anche Gabbia out contro lo United per una botta alla cavigliaMilanNews.it
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Oggi alle 14:58News
di Enrico Ferrazzi
Non ci sarà nemmeno Matteo Gabbia domani contro il Manchester United. Il difensore non è stato convocato per un problema alla caviglia

Tra poco il Milan lascerà il Centro Sportivo di Milanello per raggiungere l'aeroporto di Malpensa dove decollerà alla volta della Polonia in vista dell'amichevole di domani pomeriggio alle 16.45 contro il Manchester United. Non saliranno sul volo per Breslavia i quattro giocatori che non fanno più parte del progetto di Ruben Amorim, vale a dire Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku

Oltre a loro non sono stati convocati nemmeno Rafael Leao, che è alle prese con un affaticamento muscolare, e Matteo Gabbia, il quale non sarà a disposizione a causa di una leggera botta alla caviglia. Il problema del difensore non dovrebbe essere nulla di grave e dovrebbe smaltirlo già nei prossimi giorni. Lo riferisce Sky che aggiunge che, senza Maignan e Gabbia, domani contro il Manchester United la fascia da capitano sarà sul braccio di Luka Modric.