Milan, anche Gabbia out contro lo United per una botta alla caviglia
Tra poco il Milan lascerà il Centro Sportivo di Milanello per raggiungere l'aeroporto di Malpensa dove decollerà alla volta della Polonia in vista dell'amichevole di domani pomeriggio alle 16.45 contro il Manchester United. Non saliranno sul volo per Breslavia i quattro giocatori che non fanno più parte del progetto di Ruben Amorim, vale a dire Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku.
Oltre a loro non sono stati convocati nemmeno Rafael Leao, che è alle prese con un affaticamento muscolare, e Matteo Gabbia, il quale non sarà a disposizione a causa di una leggera botta alla caviglia. Il problema del difensore non dovrebbe essere nulla di grave e dovrebbe smaltirlo già nei prossimi giorni. Lo riferisce Sky che aggiunge che, senza Maignan e Gabbia, domani contro il Manchester United la fascia da capitano sarà sul braccio di Luka Modric.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan