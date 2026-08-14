Trevisani e la griglia di partenza della Serie A ad oggi: "Inter e Napoli in prima fila, Milan in terza"

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Il giornalista Riccardo Trevisani ha rivelato la sua griglia di partenza della Serie A che inizierà tra poco più di una settimana

Intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, Riccardo Trevisani ha stilato la sua griglia di partenza ad oggi del campionato di Serie A: "Griglia di partenza campionato? In prima fila ci sono Inter e Napoli per struttura della rosa e anche per quello che hanno fatto nelle ultime stagioni. Alle loro spalle, vedo Como e Juventus. Il Como continua a prendere giocatori forti che chiede l'allenatore, farà ancora bene, al netto del fatto che la Champions League potrebbe essere una distrazione. Dietro metto la Roma che avrà anche lei la Champions. Come tante altre squadre i giallorossi non riescono a vendere e di conseguenza a comprare. Voglio vedere chi prenderanno come esterno alto sinistro.

Poi vedo il Milan perchè vedo confusione e mancano ancora tre o quattro colpi in entrata. In quarta fila, infine, metto Fiorentina e Atalanta. Sono estasiato dal mercato dei viola, ma anche i bergamaschi si stanno completando bene, anche se dopo tanti cambiamenti avranno bisogno di tempo".