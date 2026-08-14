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MN - Gila ha recuperato e ci sarà per l'amichevole con lo United
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Oltre a Pulisic e Gimenez, che non sono ancora vicini al pieno recupero, rimarranno a Milano per infortunio Leao (muscolare) e Gabbia (botta alla caviglia). Nkunku, Tomori, Odogu e Fofana rimarranno in Italia per scelta tecnica e non seguiranno la squadra in Polonia per giocare l'amichevole contro il Manchester United.
La redazione di MilanNews.it apprende che invece Mario Gila è abile e arruolabile. Il difensore spagnolo ha recuperato dal risentimento al retto femorale destro (18 giorni out) sofferto in amichevole contro il Celtic e domani pomeriggio sarà a disposizione contro i Red Devils.
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